Non è intenzionato a fare sconti il Sassuolo per Manuel Locatelli, oggi a segno in Sassuolo-Verona. (è il terzo gol del suo campionato, l'ultimo era datato 1 novembre). La Juve in Italia, il Real Madrid e il City all'estero sono le squadre maggiormente interessate al centrocampista ex Milan, che viene valutato 40 milioni di euro dal club.