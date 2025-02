2024 Getty Images

Locatelli trascina la Juventus sotto la Curva: fischi scroscianti dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia

Federico Targetti

42 minuti fa

Una scena che fa rumore ed è fortemente simbolica, quella che si è vista dopo il fischio finale di Juventus-Empoli, coi bianconeri eliminati ai rigori dalla Coppa Italia: il gruppo di giocatori della Juventus presentatosi a chiedere scusa ai propri tifosi dopo il tonfo in Coppa Italia contro l'Empoli è guidato a testa alta da Manuel Locatelli, il capitano, subentrato solo nella ripresa dopo aver cominciato la partita dalla panchina, al posto un Teun Koopmeiners ancora in estrema e sconcertante difficoltà.



La squadra, per ammissione dello stesso portiere Mattia Perin, non è all'altezza: allargando lo spettro, si può arrivare a dire non risponde al famoso progetto immaginato da Cristiano Giuntoli con Thiago Motta: la formazione bianconera dunque è costretta a chiedere scusa e a uscire dal proprio stadio tra i fischi della propria gente, confusa di fronte al proprio violento decrescendo.