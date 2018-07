Nelle ultime settimane il club rossonero ha iniziato a parlare con l'agente della possibilità di una partenza a titolo definitivoper una cessione dolorosa ma necessaria per generare una plusvalenza totale. Dopo il no a Frosinone e Parma, è arrivato il Sassuolo con gli argomenti giusti per soddisfare club e giocatore.In queste ore, secondo quanto appreso da calciomercato.com, le due società sono al lavoro per trovare una intesa definitiva.La distanza non è incolmabile, esiste la possibilità di chiudere a metà strada. Locatelli ha già detto sì alla proposta del club neroverde, l'introduzione della recompra resta una manifestazione di fiducia da parte della società nella quale è cresciuto. Attesi sviluppi già nelle prossime 48 ore, Manuel al passo d'addio.