Manuel Locatelli è stato chiaro: vuole solo la Juve. Non mancano le altre offerte, ma il centrocampista della Nazionale vuole andare a Torino alla corte di Max Allegri. D'altronde in casa Juve è da almeno un anno che il suo nome mette tutti d'accordo. Bisogna trovare una quadra col Sassuolo, la valutazione resta alta e le contropartite convincono solo in parte.