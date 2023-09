jogging

, ladetto l’avvocato di campagna, allenata dal monumento vivente al calcio,, dovette sacrificare non uno ma due vitelli grassi sull’altare del bilancio.In cambioche avrebbero onorato anche sotto la Lanterna la propria fama:(accompagnato da 350 milioni, una bella cifra all’epoca)Illo scudiero-maratoneta che aveva, detto (da Brera) l’Abatino, non aveva ancora compiuto 28 anni. Giovane dunque, al cospetto del vegliardo Suarez che di anni ne contava già 35.Nell’estate del Mondiale messicano (e del secondo posto dell’ItaliaCon un piede già sulla scaletta dell’aereo diretto in Messico, Giuan Lodetti detto Basletta (alla milanese, per via del mento pronunciato) era stato lasciato a terra per una bizzarra combinazione. Alla vigilia della partenza il centravanti della Juve, Pietro Anastasi, era stato operato d’urgenza per un trauma rimediato in allenamento. Il ct Valcareggi scelse di arruolare due centravanti, Prati e Boninsegna e Lodetti dovette rinunciare all’avventura azzurra.A Genova dopo la prima annata conclusa al dodicesimo posto (su sedici squadre) e con l’en plein delle presenze (30),La panchina della Sampdoria nell’estate del 1971 era passata da Bernardini, il Profeta che amava i piedi boni, al ginnasiarca paraguagioche nel suo curriculum vantava lo scudetto vinto nel ’67 con la Juve.Dal giorno alla notte.che impastava da sempre di fatica il suo calcio settepolmoni. La Sampdoria migliorò nettamente il risultato finale (nono posto) seppure giocando un calcio più sparagnino e avaro di gol. il capocannoniere della squadra infatti fu il centravanti Cristin con appena cinque reti, tuttavia Lodetti centrò per la seconda volta il pieno di presenze, senza andare mai a segno.spesso indossandoIl nuovo allenatore, Giulio Corsini non ritenne di confermarlo neppure dopo che la Sampdoria, retrocessa sul campo in serie B la stagione precedente, era stata ripescata in A ai danni di Verona e Foggia, coinvolte in uno scandalo di partite comparare. Giuan Lodetti scese aper poi risalire al Nord, ae chiudere in Piemonte la sua gloriosa carriera.Un giorno facendonotò un gruppo di ragazzini intenti a giocare a pallone. Mancava un giocatore e Lodetti si avvicinò al portiere e gli disse: “Posso entrare io..” Quello si voltò e senza tanti riguardi gli fece: "Ma dai, qui siamo tutti giovani!" Lodetti insisteva: “Dai… gioco anche in porta”. Alla fine uno gli fece segno di entrare. Dopo un po’ gli si avvicinò: "Sai che sei buono? Ma sul serio eh!”.Erano troppo giovani per ricordarsi di lui, tanto più che Lodetti aveva raccontato di aver fatto dei tornei aziendali e di chiamarsi Ceramica, come la scritta che portava sulla tuta. Allora quei ragazzi gli chiesero se volevo giocare con loro ogni sabato mattina al parco Trenno e naturalmente lui accettò con entusiasmo. Durante le partite gli urlavano: "Passa Ceramica! Tira Ceramica! Bravo Ceramica!". Passarono ben due anni prima che uno dei ragazzi scoprisse chi era quell’attempato compagno di squadra che col pallone faceva quello che voleva.