Quandoai tempi del Catania si allenava a battere le punizioni con Andujar in porta, il venerdì prima della gara con la Juve,. Poi il centrocampista ricominciava a calciare. Aveva ragione lui, Ciccio. Nel recupero del secondo tempo segna il 2-2 decisivo con una punizione a giro delle sue. Imprendibile: ", una coppia storica - primo e vice allenatore - che da gennaio a giugno 2011 a Catania hanno chiuso il campionato all'11° posto con 46 punti stabilendo un nuovo record in Serie A (poi battuto da Montella e Maran). Poi, il salto all'Atletico Madrid, dove sono riusciti a vincere la Liga contro il Real di Cristiano Ronaldo e il Barcellona di Messi.: l'ex portiere si sente pronto a iniziare una carriera da primo allenatore, senza dimenticare tutte le esperienze fatte insieme all'amico Simeone."Tutti positivi. Io sono arrivato a Catania una settimana dopo di loro. Si vedeva che era il braccio destro di Simeone in tutto e per tutto: dove non arrivava il Cholo c'era lui. Era una coppia molto affiatata, bastava uno sguardo per capirsi, Già allora Burgos aveva una gran voglia di allenare, spesso era lui a darci indicazioni. Dopo dieci anni da vice credo che sia arrivato il momento giusto per andare avanti da solo"."Buono, vivevamo nello stesso albergo. E' una persona molto determinata, quando vuole una cosa la ottiene sempre. Un giorno avevamo fatto una scommessa: se fosse riuscito a perdere 30 kg in due mesi ogni giocatore gli avrebbe dato mille euro. Ci è riuscito. Se si mette in testa un obiettivo lo raggiunge sempre"."Io arrivavo dal Frosinone, ero in trattativa con un altro club di B poi è arrivata la chiamata del Catania dalla Serie A. Il Cholo l'ho sempre seguito da giocatore, sia alla Lazio che all'Inter; essere allenato da lui è stata una grande esperienza, è una persona carismatica che trasmetteva energia. Non abbiamo neanche fatto in tempo a conoscerci che due giorni dopo il mio arrivo avevamo subito una partita, mi disse che mi aveva visto in dvd e di giocare tranquillo e libero per mettere le mie qualità a disposizione dei compagni. Quando hai la fiducia dell'allenatore è tutto più semplice"."Mamma mia, è un armadio. Ho subito pensato che uno così è meglio avercelo come amico. Aveva una mano enorme, se tirava uno schiaffo a qualcuno gli faceva girare la testa. A parte la prima impressione, Burgos è talmente buono che era impossibile discuterci. Anzi, era lui a calmare noi se c'era troppo agonismo nelle partite. Poi si sfogava con gli arbitri"."In realtà Simeone gli aveva detto di riscaldarsi ma Maxi non aveva sentito. Bene, è bastato uno sguardo di Burgos per farlo scattare in piedi"."Ha perso a Parma e con il Milan, poi sono arrivato io e abbiamo pareggiato a Cesena e perso a Bologna. La svolta è arrivata con la vittoria a Lecce"."Il derby a Catania non è una partita a parte, è proprio un campionato a parte. Io ne ho giocati tanti perdendone uno solo. In quel 4-0 mi ricordo che dopo un primo tempo nel quale non avevamo giocato benissimo, lui nell'intervallo ci disse 'Ora entriamo in campo e li asfaltiamo'. E così è stato"."Non sempre l'italiano, in realtà. Un giorno Simeone doveva spiegarci un movimento, c'erano dieci argentini e solo io di italiano: dopo un po' che il mister parlava in spagnolo l'ho interrotto 'Scusi, e io?'. Mi disse che me l'avrebbe spiegato dopo in italiano, a parte"."Una persona fantastica. Ora ha acquisito una maturità che forse a Catania ancora non aveva, anche se le qualità ce le ha sempre avute: ha la cattiveria giusta, è intelligente, furbo, sa calciare con tutti e due i piedi... Quando era a Catania l'avevano già cercato Inter e Atletico Madrid, ma adesso è un giocatore da grande squadra. Sono contento dei risultati che sta ottenendo, ci sentiamo ancora oggi"."Hanno ringraziato tutti dicendoci che ci lasciavano perché avevano altre ambizioni. Quando sono andati all'Atletico Madrid io ero contento, era il loro sogno e l'hanno raggiunto. Com'era giusto che fosse"."Burgos no, gli faccio un grande in bocca a lupo per la scelta che ha fatto. A Simeone ho mandato un messaggio un po' di tempo fa per salutarlo e dirgli che lo seguo sempre con piacere. Ogni tanto incontro il figlio Giovanni, l'attaccante del Cagliari. A Catania, quando finivamo gli allenamenti, il Cholo crossava e Giovanni, che all'epoca avrà avuto 15/16 anni, segnava di testa"."La società è importante e il gruppo è buono sono ogni punto di vista. Da un paio di settimane ci stiamo allenando a pieno regime perché tra un po' iniziano i playoff. Se arriviamo fino alla fine saranno cinque partite, tutte entro il 22 luglio. L'importante è ricominciare a concentrarci bene dal punto di vista psicologico e mettere benzina nelle gambe. Io ho un anno di contratto con opzione per quello successivo; qui mi trovo molto bene, è la soluzione migliore che potessi trovare".