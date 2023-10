Oddio, crisi... Ilè terzo in classifica a tre punti dall'Inter, non si può certo parlare di una squadra in crisi. Però ha, e la falce deglisi sta abbattendo con una certa frequenza sulla rosa di Stefano, che è anche alle prese con i mugugni dei giocatori più rappresentativi quando vengono tolti dal campo. Per questo, specie se si tratta di, il centrocampista con i dati migliori in relazione ai minuti giocati fino a questo momento."La risonanza, al quale si è sottoposto questa mattina (dopo il match con la Lazio quasi un mese fa, ndr) il centrocampista Loftus Cheek, ha mostratoin regione pubo-adduttoria. Non sono in programma ulteriori esami, l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente", recitava il bollettino medico. In un primo momento, e ci ha pensato Pioli a far chiarezza: "È guarito dalla lesione che aveva avuto al muscolo particolare, piccolino, il pettineo, adesso. Ogni giorno sembra stare meglio, gli manca l'ultimo step per tornare in squadra". Questo step ora sembra vicinissimo, tanto che,la prossima settimana.Nonostante abbia saltato a conti fatti un mese,. In 434 minuti, 6 presenze da titolare in Serie A, l'inglese ha realizzato, messo a referto un assist, vinto- un paio, come quello di Napoli, sbagliati malamente -. L'olandese si rifà con i passaggi-chiave, 10 contro i 5 di Loftus, ma ribadiamo, ha giocato praticamente due volte tanti minuti. La fisicità e le attitudini sono differenti, il confronto non vuole stare a dimostrare che uno deve sostituire l'altro, ma solo dare un'idea di quanto Pioli abbia bisogno della sua mezzala più performante: duelli, precisione di tiro, intensità, costanza nuovamente al servizio della squadra.