Loftus-Cheek-Milan, ora si entra nel vivo. I primi contatti, intercettati dalla nostra redazione, risalgono al giorno della partita di Champions League il 10 ottobre scorso tra il club rossonero e il Chelsea. Maldini e Massara, forti anche degli ottimi rapporti tra le due proprietà americane, avevano chiesto informazioni sul 27enne centrocampista inglese. Un giocatore importante per i Blues ma non fondamentale tanto che la risposta era stata: “Se ne può parlare più avanti”.



LOFTUS APRE - Si entra nel vivo e questo è un fattore fondamentale. Perché il Milan ha iniziato a impostare una trattativa con il Chelsea. Da Londra, la Stellar Group sta verificando quelle che saranno le condizioni del Chelsea. Loftus-Cheek, dal canto suo, ha già dato ampia disponibilità a discutere con Maldini e Massara dei termini contrattuali. La soluzione rossonera gli piace eccome.



SEGNALI DA LONDRA - Primi rumours sul prezzo, confermati. Il Chelsea vorrebbe partire da una prima richiesta di 25 milioni ma ci sono margini per il Milan di ottenere uno sconto sostanzioso considerando il gradimento al trasferimento da parte di Loftus-Cheek e la scadenza del contratto prevista solo tra un anno. Il Milan cerca un centrocampista fisico con buona tecnica, il profilo di Ruben è quello che convince di più. E ora l’asse Milano-Londra si fa rovente…