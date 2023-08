Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan arrivato in estate dal Chelsea, ha parlato ai media presenti, tra cui Calciomercato.com, a margine di un meet and greet coi tifosi rossoneri:



"Prime sensazioni? Stupende, anche la prima vittoria ufficiale lunedì è stata perfetta. A Bologna è stata dura, ma abbiamo fatto clean sheet e adesso vogliamo migliorare ancora. Ci vorrà tempo, ma ci crediamo".



SCUDETTO - "Penso che come squadra e singoli dobbiamo perseguire questo obiettivo, giocare per vincere e puntare in alto. Siamo il Milan, sia in campionato che in Champions vogliamo sempre vincere".



PULISIC - "Top player, talento, è una grande occasione per lui qui a Milano. Per lui è stato un grande inizio, vogliamo spingerci a migliorare a vicenda".



COMPAGNI - "Chi mi ha fatto impressione? Tutti in generale, ma Reijnders ha veramente fame ed è un bravo ragazzo".



PIOLI - "Ho un buon rapporto con lui, non parla troppo inglese ma io sto imparando l'italiano e quindi sarà sempre più facile".



GIROUD E TOMORI - "È stato strano ma bello festeggiare di nuovo con loro".



MILANO - "Certo, è diversa da Londra, ma ci sono tifosi spettacolari e appassionati, è grandioso percepire la loro passione. Puntiamo a vincere ogni partita. Penso che possiamo toglierci grandi soddisfazioni".