In gol contro la Juve e seguito proprio dai bianconeri, Aleksej Miranchuk potrebbe avere un futuro proprio in Italia. Lo svela il tecnico della Lokomotiv Mosca Yuri Semin in conferenza stampa dopo la sconfitta con i bianconeri: "Miranchuk e la Lokomotiv sono molto uniti: è amato dai tifosi, suo fratello gioca qui, gli piace giocare qui. Dove potrà andare in futuro? Alla Juventus, al Barcellona. O altrimenti resterà qui... La stessa cosa vale suo fratello Anton, separare i gemelli non è facile".