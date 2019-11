Juve compassata a Mosca. Guilherme regala un gol in avvio e la difesa bianconera restituisce il favore poco dopo. Tanto possesso, poco altro. Delude Ronaldo, anche sostituito. Bocciato Rugani, mentre Bonucci si salva per aver evitato il gol a Joao Mario nel secondo tempo, male anche Rabiot. Poi Douglas Costa e Higuain confezionano un gol meraviglioso, che certifica gli ottavi di finale e conferma la Juve come l'unica imbattuta in Europa.



Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2



Lokomotiv Mosca

Guilherme 5,5: errore clamoroso in avvio, poi tanti interventi che salvano il risultato

Ignatiev 6: senza fronzoli argina Rabiot

Hoewedes 6: tanta sostanza

Corluka 6,5: esperienza e cattiveria, difficile sfondare il muro

Rybus 5,5: ruvido, a volte troppo

Zhemaletdinov 5,5: corre e sbaglia tanto, anche un contropiede nel secondo tempo (37' s.t. Murilo s.v.)

Krychowiak 6,5: taglia e cuce, è lui il fulcro del centrocampo dei russi

Barinov 6: più quantità che qualità

Joao Mario 6,5: ispirato, in Russia si sta ritrovando (40' s.t. Kolomytsev s.v.)

Miranchuk 7: sempre pericoloso, due gol in due partite contro la Juve, un bel biglietto da visita

Eder 6: osso duro per Rugani.



All. Semin 6: si chiude e riparte, questo può fare la Lokomotiv e questo chiede alla sua squadra​



Juventus

Szczesny 5,5: si muove al rallentatore sul primo colpo di testa di Miranchuk che si stampa sul palo, tempestivo invece in uscita su Krychowiak nella ripresa quando è Bonucci a salvare tutto

Danilo 5,5: perde il duello con Joao Mario, i pericoli per la Juve arrivano tutti o quasi dalla sua parte

Bonucci 6: salta a vuoto lasciando via libera a Miranchuk in occasione del gol dell'1-1, ma un voto in più arriva solo per il salvataggio sulla linea al 77' quando Joao Mario ha sparato a botta sicura con la porta sguarnita

Rugani 5: ha scavalcato Demiral nelle gerarchie di Sarri, ma appare fuori fase e fuori forma

Alex Sandro 6,5: il migliore della difesa bianconera, porta qualità quando si sovrappone sulla sinistra

Khedira 6,5: pronti via e si becca un pestone che forse lo condiziona nei primi minuti, appena entra in partita dà equilibrio al centrocampo e poco dopo la mezzora regala un assist meraviglioso per Higuain che Guilherme vanifica (25' s.t. Douglas Costa 7: parte centrale e si allarga per indole, un esperimento da riproporre. Poi quando parte esterno e si accentra, decide la partita in tandem con Higuain)

Pjanic 6: tra i meno negativi del primo tempo, i ritmi sono bassi e spazio non ce ne sono, ma lui non rinuncia ad orchestrare sempre con uno o due tocchi

Rabiot 5,5: in difficoltà nella doppia fase, sembra che abbia sempre bisogno di almeno un'ora per entrare in partita quando gioca titolare

Ramsey 6,5: “ruba” il primo gol su punizione a Ronaldo, ma è un segnale di grande reattività in una serata dove troppi suoi compagni invece appaiono sonnecchianti (19' s.t. Bentancur 6: qualche minuto da trequartista e poi torna mezzala, alza il ritmo)

Higuain 7: una grande occasione neutralizzata dal portiere della Lokomotiv, poi un lavoro di regia offensiva piuttosto sterile ma sempre preciso. Il tacco per Douglas Costa vale quanto il gol

Ronaldo 5: il gol del vantaggio è di Ramsey, ma andrebbe diviso tra i suoi meriti e i demeriti di Guilherme. In realtà non sembra serata, si incaponisce e calcia male anche situazioni che solitamente lo vedono estremamente pericoloso, quando trova lo specchio ci pensa poi Guilherme (37' s.t. Dybala s.v.)



All. Sarri 6,5: alcune decisioni importanti. Preferisce Rugani a Demiral. E manda in tribuna Bernardeschi. Poi inizia la partita, si vede più o meno la solita Juve, che tiene tanto palla ma concretizza troppo poco. Dietro invece si balla troppo. Per sbloccarla tira pure fuori Ronaldo, che non sembra gradire: ma è una scelta giusta, perché Douglas è con Higuain che confeziona il gol decisivo.