Alle 18.55 la Juventus scende in campo per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League. Ronaldo e compagni vanno all’RZD Arena di Mosca, tana della Lokomotiv, che all’andata ha messo paura ai bianconeri, primi con 7 puri alla pari dell’Atletico Madrid, coi russi che inseguono a 4 punti di distanza. In caso di vittoria, quindi, la squadra di Sarri avrebbe l'aritmetica certezza del passaggio del turno.





I NUMERI - Nelle ultime 5 partite casalinghe, la Lokomotiv ne ha vinte due e perse 3, e non sono riusciti a realizzare neanche un gol negli ultimi 2 ko. Joao Mario e soci faticano a segnare in casa, visto che hanno fatto più di 1 gol in sole 3 delle ultime 8 partite casalinghe in questo stagione.





I SINGOLI - Aleksey Miranchuk, trequartista russo, che piace a Maurizio Sarri, ha segnato 7 gol in questa stagione, incluso quello dell’andata all’Allianz Stadium. E le sue ultime 3 reti sono arrivate tutte nel primo tempo. Paulo Dybala, invece, ha realizzato 4 gol ufficiali, inclusa la doppietta con cui i bianconeri hanno ribaltato i russi.