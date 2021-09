Prova decisamente negativa per la. Lanon gli dà scampo dal 1' al 93' e la squadra disi ritrova ultima nel. Ecco le valutazioni dei russi.: partita a due facce per l’estremo difensore dei russi. Si esalta sui tiri ravvicinati, ma soffre tremendamente sui calci d’angolo, e Patric ringrazia.: gara anonima del numero 2. Non prende mai Pedro nei tagli e non si fa mai vedere in fase offensiva.: è il solito lottatore. Nonostante adattato al centro della difesa il numero 6 non demorde ed e salva il salvabile in diverse occasioni, anche gettandosi alla disperata.: molto temibile sulle palle alte, ma il suo ruolo è difendere, e in quel caso non si disimpegna alla grande. Poco preciso anche in fase di impostazione.: il compito di stasera sarebbe stato difficile per chiunque: marcare Felipe Anderson. Anche se in fase difensiva il numero 94 va un po’ in difficoltà, davanti dà un grande apporto. Tutta un’altra storia rispetto alla fascia destra.: la sua squadra si fa vedere poco in fase offensiva, ma lui si mette in risalto con alcuni spunti importanti sulla trequarti. ().: tanta sofferenza in mezzo al campo per il numero 5 della squadra di Nikolic. (: entra in un momento difficile per i suoi, non dà un grande apporto).: anche lui soffre tremendamente la differenza qualitativa sulla linea mediana. Quasi sempre in ritardo, come in occasione del vantaggio.: qualche accelerazione interessante, ma quanta difficoltà per il numero 8. Felipe Anderson lo scherza con un tunnel sull’1-0. Da lì il brasiliano gli fa vedere sempre la targa. Aiutare poco Rybchinskii sull'out mancino.: il numero 9 si batte, ma non è semplice contro un avversario come Acerbi. In un paio di occasioni si libera bene, ma non riesce a graffiare.: il numero 10 strappa la presenza da titolare ed è il più attivo dei suoi insieme a Zhemaletdinov. Nikolic lo schiera dietro Smolov. Si crea da solo un paio di occasioni pericolose recuperando il pallone. Molto attivo. ().: se c’era una caratteristica della sua Lokomotiv che poteva impensierire la Lazio, quella era la solidità difensiva. Eppure stasera i suoi si sono dimostrati disuniti fin da subito lasciando praterie ad avversari veloci e tecnici come Felipe Anderson e Pedro. Atteggiamento a dir poco azzardato.