Riccardo Cervellati, ex portiere di Bologna e Spal negli anni Novanta, è il nuovo responsabile di mercato per l'Europa Occidentale della Lokomotiv Mosca. Cervellati, agente FIFA, in passato ha già lavorato in Russia e in Georgia, e ha raccontato a La Nuova Ferrara il suo entusiasmo per questa nuova esperienza: "Ho firmato il contratto, domani parto per Mosca e mi tratterrò fino a lunedì, domenica assisterò a Lokomotiv-Krasnodar. Sono felice e orgoglioso"