Semin analizza la sconfitta con la Juventus. Ecco le sue parole.



FATTO IL MASSIMO - "Abbiamo giocato al massimo, non potevamo fare di più. Grato ai miei giocatori per la prestazione, non avevamo una condizione perfetta nei giocatori che rientravano e ci mancavano Howedes e Krichowiak. La condizione non era ottimale. Era difficile fare di più senza panchina".



SOLO UN TIRO - "Potevamo fare qualche contrattacco in più, più di qualità. La Juve non ce l'ha permesso, sono stati bravi nel pressing iniziale, non ci hanno fatto ripartire".



CON RONALDO - "Cosa ci siamo detti? Ha detto che è stato difficile per noi, potevamo aprirci di più. Gli ho detto che abbiamo fatto il massimo".



COSA RESTA - "Abbiamo fatto una grandissima esperienza, giocare contro questa squadra non è per tutti. Sicuramente è significativo, per tutti".