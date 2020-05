У нашего игрока Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус.



Желаем здоровья, Джефф! Скорее поправляйся! pic.twitter.com/3pJEpthYNk — «Локомотив» #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 16, 2020

. Come riferito dal club della capitale, l'attaccante peruviano è risultato positivo al test ed è stato isolato, ma non è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono sempre state buone.