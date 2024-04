L'Old Firm non si smentisce mai: Rangers-Celtic 3-3, due rigori e poi tre gol dall'86' in poi

Il derby più antico del mondo, la stracittadina di Glasgow tra i cattolici dele i protestanti dei, ha visto oggi svolgersi un nuovo, esaltante capitolo in casa dei secondi. Per capire quanto fosse importante, va dato prima uno sguardo alla classifica della Scottish Premiership:LA PARTITA - Eppure la gara si era messa male più volte: il giapponeseha sbloccato il risultato per il Celtic dopo nemmeno un minuto, quindi un rigore diha portato sul doppio vantaggio gli ospiti. Nella ripresa il solito, sempre dal dischetto, ha accorciato le distanze e all'86esimo minuto i Rangers sono arrivati al pareggio conservito dall'ex Cremonese Dessers, che si era visto annullare una rete in precedenza per fallo in attacco. Ancora emozioni: passano appena due minuti eriporta avanti i suoi, ma al 93'converge sul destro e piantona all'incrocio il gol del definitivo 3-3.

- La prima fase si concluderà con la giornata 33, l'ultima del terzo dei tre gironi previsti per la regular season. Al termine, le prime sei e le ultime sei squadre in classifica giocheranno una ulteriore tornata per arrivare a 38 partite totali, e la prima e la seconda del gruppo delle prime sei accederanno alla Champions League.