Da lunedì si cambia ancora., lì dove la variante inglese sta creando i maggiori motivi di preoccupazione aumentando la pressione sui rispettivi sistemi sanitari. Questo a dispetto di un RT che è rimasto stabile, nell'ordine dello 0,99.A sorridere sarà invece la Liguria che, dopo due settimane con dati da zona gialla, dovrebbe abbandonare la colorazione arancione, mentre i dati della Sardegna incoraggiano in direzione dell'assegnazione della zona bianca. A tracciare un quadro della situazione ci ha pensato: "In Italia ci sono zone e regioni con incidenza molto elevata, come in Trentino, Molise e Abruzzo, per la presenza della variante inglese. Anche in Umbria, per la presenza delle varianti inglese e brasiliana.. Abbiamo dunque ondate successive che dipendono proprio dagli interventi. Ciò dipende dal fatto che la popolazione suscettibile all'infezione è ancora ampia.Abbiamo una diminuzione dell'età media dei casi: ciò può essere un primo effetto delle vaccinazioni sugli anziani e soggetti nelle Rsa. Però cominciamo a vedere anche focolai nelle scuole e ciò potrebbe essere conseguenza delle varianti che infettano di più i bambini ma senza forme gravi. Quest'ultimo è un elemento di cui tenere conto".Intanto(e che avrà validità fino al 6 aprile), che il governo Draghi sottoporrà in queste ore alla Conferenza delle Regioni. Tra le novità più importanti,, come ha annunciato su Twitter il ministro della Cultura Franceschini dopo il confronto col CTS., nonostante precedentemente fossero stati considerati come servizi alla persona degni di nota.