Meno di una settimana da quando la Lombardia è passata dalla zona arancione alla zona gialla, ma il governatore Attilio Fontana ha inviato una lettera formale al governo per consentire a bar e ristoranti di fare servizio al tavolo fino alle 22: "È importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto, vista la situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria”. Possibile apertura anche per quanto riguarda gli sport di squadra, a partire dl 15 marzo: ma si tratta solo di un ipotesi. Le decisioni spetteranno al governo.