In Lombardia mascherine obbligatorie anche all'aperto ancora per quindici giorni. Attesa l'ordinanza della Regione, che prorogherà l'utilizzo del dispositivo per contrastare la diffusione del coronavirus fino al 14 luglio, anticipata dal governatore Attilio Fontana su Facebook: "Fa caldo, molto caldo, ma il parere dei virologi è ancora di mantenere le precauzioni anti contagio, prima fra tutte, l'uso della mascherina. Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell'idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio. Come vedete anch'io la indosso, non senza sacrificio".