Prove di tifosi allo stadio in Lombardia: con un'ordinanza, il governatore della Regione Attilio Fontana consente la riapertura parziale dell'Autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 e i palazzetti per la Supercoppa italiana di basket che si svolgono sul territorio (Mediolanum Forum - Milano, Enerxenia Arena - Varese, Palaleonessa - Brescia, Palabancodesio - Desio, Palaradi – Cremona). Come si legge nell'ordinanza n. 599, valida fino al 15 settembre 2020, massimo 300 spettatori a Monza, capienza massima del 25% per i palazzetti di pallacanestro.