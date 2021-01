Attilio, presidente della, va al contrattacco sulla controversia legata ai dati sulla situazione epidemiologica regionale inviati alla, con la regione zona rossa per oltre una settimana: "Se da domenica la Lombardia tornerà arancione lo deve esclusivamente al fatto che noi abbiamo contestato i conteggi del governo. Sono indignato da quello che leggo e dalle false notizie offensive per la Lombardia e per le persone che ci lavorano. Pretendiamo che la verità dei fatti venga acclarata e chiarita una volta per tutte in maniera chiara, se c'è un errore non è un errore nostro. Non rinunciamo al ricorso al Tar che verrà anzi allargato".- Parla anche l'assessore al Welfare, Letizia: "Speranza pretendeva che dicessimo che c'era stato un errore nostro. Ma non potevamo accettarlo per la dignità della Regione, per le nostre famiglie e le imprese. "I dati che noi avevamo e che erano relativi solo all'indice RT ma che erano relativi al numero di contagi per centomila abitanti, di parecchio inferiore a molte regioni e sotto la media nazionale, al pari dei dati relativi all'ospedalizzazione ci faceva pensare che qualche cosa non era corretto. Avevamo chiesto un confronto leale, tecnico e approfondito di sole 48 ore per permetterci di capire se era giusto stare o non stare in zona rossa. Non c'è stato concesso. Per questo motivo abbiamo ritenuto di presentare un un ricorso e, solo una settimana dopo essere stati erroneamente messi in Zona Rossa, il governo ha capito e ha accettato le nostre ragioni e siamo, per fortuna, diventati zona arancione".