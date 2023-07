In mattinataa Genova, e un alcuni uffici collegati alla società blucerchiata. Su input del procuratore della Repubblica di Genova, Nicola Piacente, sono statiL’ipotesi per la quale procede la procura genovese contempUn giro di denaro prodotto e iscritto a bilancio attraverso alcuni(Audero, Gerbi, Francofonte, Stoppa da Torino a Genova. Peeters, Mulé e Vrioni da a Genova-Torino).Nel registro degli indagatiresponsabile delle operazioni finanziarie e tuttora membro dell’attuale cda del club, nel frattempo passato sotto il controllo di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.Questo primo filone di indagine, innescato dalla trasmissione alla procura genovese degli atti inerenti da parte della procura di Torino che indaga sulla Juventus, non è l’unica cattiva notizia., fallite nel 2013 Le nuove carte giunte a Genova da Paola segnalanoall’epoca della pandemia di Covid 19, con conseguente truffa allo Stato; dall’altro il dirottamento verso società del gruppo Ferrero di una parte dei soldi erogati al club dal Credito Sportivo per finanziare i lavori di ampliamento del centro sportivo di Bogliasco.. Ferrero è accusato didanneggiando gli altri creditori delle sue aziende.Qualora le vicende penali legate alla Sampdoria sfociassero in un rinvio a giudizio e nel conseguente processo degli indagati, in quanto parte lesaAltro discorso rispetto alla giustizia sportiva, per la quale la società genovese, se riconosciuta colpevole, potrò essere sanzionata, verosimilmente con una grossa multa. Ia causa dei mancati versamenti nei termini di Irpef e contributi previdenziali e potrebbe deferite il club per il ritardo (5 giorni) con il quale aveva saldato gli stipendi dell’ultimo trimestre.I segnali che filtrano da palazzo di Giustizia indicano che l’ex proprietario vedrà respinte le sue istanze. La sua pretesa di rivedere l’accordo con il quale era stato autorizzato l’aumento di capitale che lo ha ridotto ad azionista di minoranza non poggia su alcuna documentazione. Risulta viceversa che Massimo Ienca, allora amministratore unico della SSH, (la controllante di Sampdoria dei Ferrero), era stato autorizzato a partecipare all’assemblea del 16 giugno che permise a Radrizzani di diventare socio di maggioranza. inoltre Ferrero aveva dichiarato a una tv locale, due giorni prima, di aver venduto il club a Radrizzani. Ora giura che “era sconnesso” e che non ricorda di aver pronunciato quelle parole…