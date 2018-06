Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato ci sono anche Antonio Barreca e Simone Edera, due calciatori che Moreno Longo, l'allenatore del Frosinone neo promosso in serie A, conosce molto bene avendoli allenati proprio nella Primavera granata. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport il tecnico dei ciociari ha strizzato l'occhio ai due giovani calciatori del Torino.



“Barreca e Edera? Spero che possano continuare il percorso al Torino, so che è il loro sogno. Poi, se dovessero diventare giocatori in uscita, se faranno al caso nostro dal punto di vista tecnico, valuteremo le varie situazioni” ha dichiarato Longo.