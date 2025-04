Longo e il 19esimo club in carriera: "Al Milan facevamo rifinitura in 7, troppo via vai. Predestinato all'Inter? Zero continuità"

AFP/Getty Images

Dopo l’addio, è arrivato anche quello al. L’attaccante classe 1992, cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri, era passato a inizio stagione alla seconda squadra dei rossoneri che debuttava in Serie C.A gennaio infatti Longo è passato, terza divisione spagnola, dove ha segnato. A 33 anni, ha già cambiato. Ai rossoneri, la sua ultima esperienza, ha raccoltoIl giocatore si è raccontato a Tuttosport in un’intervista nella quale ha ripercorso la sua lunga e peculiare carriera.

"È sotto gli occhi di tutti comeSi era creata una situazione in cui mi avevano fatto capire, anche per la questione dei, che qualora avessi trovato qualcos’altro sarebbe stato meglio. Così quando si è palesata la possibilità di tornare in Spagna ho accettato con entusiasmo.E sul piano sportivo sono passato dal provare a mantenere la categoria, al lottare per la promozione in B.Ci sono ragazzi, di grosse capacità. Ma era difficile avere una continuità di lavoro, tanti scendevano con la Primavera, altri andavano con la prima squadra.Diciamo che in settimana il gruppo di lavoro non era ben chiaro., era difficile creare un gruppo, conoscersi bene. Tutto questo è inevitabile poi si rifletta sul campo".

"Ci siamo adattati subito.A fine maggio poi nascerà la nostra seconda bimba, siamo molto felici e ci troviamo bene. Sono arrivato all’Antequera con la squadra prima in classifica, adesso siamo a meno tre dal primo posto. Il desiderio più grande è conquistare la, direttamente o attraverso i playoff. A livello personale sta andando bene, in quello collettivo dobbiamo migliorare visto che nelle ultime partite non abbiamo ottenuto buoni risultati. Ma in Spagna per un attaccante c’è più. Le squadre sono più propense ad attaccare, gli allenamenti stessi te li godi di più.Qui non si sono mai fatti problemi a dare spazio ai giovani. Ora credo che anche in Italia si punti di più sui ragazzi, prima non era così".

"Le esperienze che porto più nel cuore sono al, per la promozione della squadra e per essere stato capocannoniere, ma anche quella, che rappresenta un ricordo speciale perché di fatto era stata la mia prima vera stagione come professionista. Allora mi sembrava davvero tutto bellissimo. E ancora oggi ho la sensazione che i tifosi mi vogliano bene.Avevamo aspettative diverse, non credo ci sia stata una gestione fatta bene, quando una cosa inizia male non si aggiusta"."Se sono dove sono è perchéMagari non sarò stato abbastanza bravo a sfruttare alcune occasioni, inizialmenteforse non ho nemmeno mai avuto abbastanza, visto che i miei ex compagni dell’Under 21, vedi, sono arrivati in Nazionale e hanno avuto carriere di livello in Serie A. Poi va bene lo stesso, però sicuramente

"Non sono mai riuscito ad avere. Non mi ha aiutato nemmeno ogni anno esserequando non avrei voluto. Io la vedo così, se sei il fenomeno di turno e stai facendo un’annata straordinaria cambia poco essere in prestito o meno. Senza polemica e in generale, a parità di tutto, io società cerco giustamente diAll’Inter era bellissimo allenarsi con grandissimi campioni, ma il valore giusto di questa bellissima esperienza lo attribuisci più tardi, quando non sei più lì. Io ero un ragazzo della Primavera, quindi per me era la normalità vederli ogni giorno. Col tempo ti rendi conto che non è così".

"Non posso dire di averci giocato perché mi ci allenavo e basta, mamarcava la differenza. Quindi Luca, ai tempi del Verona. In Spagna ho affrontato tutti i mostri sacri,ma quello che mi ha colpito di più è stato"."Mi sono divertito parecchio, mai corso e lavorato così tanto come al Dordrecht. C’era un calcio ultra offensivo, con tanti giovani, bello e divertente.Sono chiusi, rigidi, non abbiamo creato nessun gruppo o amicizia fuori dal campo, per mia moglie non è stato semplice".

"Quella è stataanche se mi aspettavo di più in generale, perché era la Serie A. A livello di stadi e strutture, togliendo le top,, anche l’organizzazione non era il massimo.Le persone si godono la compagnia e i momenti del giorno, in più è una nazione molto economica.. Da contratto. La mia idea è quella di restare a vivere e a giocare in Spagna".