Il neo attaccante del Vicenza e storico ex-bambino prodigio dell'Inter, Samuele Longo ha concesso un'intervista a Tuttosport in cui ha ripercorso la sua carriera in nerazzurro con tanti rimpianti.



L'INTER E IL VICENZA - "Finalmente, ero quello che volevo da tanto tempo - dice - Io vittima delle plusvalenze? Non lo so, sicuramente sono stato legato all’Inter per troppo tempo. Questi continui prestiti non mi hanno mai aiutato".



MAMMA INGOMBRANTE - "Che mamma è stata l’Inter? Un po’ troppo premurosa per non dire ingombrante. Tutti questi cambiamenti non sono dipesi da me ma dall’Inter. Non è una cosa che ho apprezzato o che mi abbia aiutato ma è andata così a me piace guardare avanti. Non ho mai sentito la fiducia".



OBIETTIVI - "Lla promozione in Serie A. Per sfidare l’Inter? "E farle gol!".