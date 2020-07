​Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky, commentando l'1-1 contro la SPAL: "Il rammarico c'è sempre quando non vinci. Oggi volevamo vincerla. Dovevamo chiuderla prima e nei dieci minuti finali abbiamo sbagliato. La corsa salvezza è stata anche difficile da spiegare, non era stata costruita per questo obiettivo e spiegare ai calciatori di dover lottare per questo obiettivo non era semplice. Siamo stati bravi e faccio i complimenti ai ragazzi".