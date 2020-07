Tra le società che potrebbero cambiare allenatore nella prossima stagione c'è anche il Torino. Anche in caso di salvezza a Moreno Longo potrebbe non essere rinnovato il contratto.



L'allenatore granata ha però ancora sei partite a disposizione per guadagnarsi la conferma in panchina: contro Genoa, Fiorentina, Verona, Spal, Roma e Bologna non potrà però più sbagliare. Serviranno una serie di risultati utili consecutivi a Longo per sperare di guadagnarsi la conferma.