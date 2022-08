Alexis Sanchez è sempre più lontano dall'Inter e più vicino al Marsiglia. Lunedì è attesa la firma sulla risoluzione del contratto, con i nerazzurri che corrisponderanno 7 milioni di euro di buonuscita all'attaccante cileno, pronto a firmare un biennale a meno di 3 milioni a stagione con i francesi.



PARLA LONGORIA - A confermare la trattativa in corso il presidente dell'OM Pablo Longoria a Prime Video, prima dell'esordio in Ligue 1 con il Reims: "Dire che giocherà per il Marsiglia, no. Dire che stiamo discutendo con lui, sì. E' qualcosa che tutti possono capire. E' un profilo che si adatta perfettamente a ciò che vogliamo mettere in atto. Se si sta avvicinando? Dipende dall'Inter, è un altra situazione. Ma bisogna sempre rispettare i club".