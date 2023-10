L'attaccante nigeriano dell'Atalanta, Ademola Lookman ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Si può vincere contro tutti e dipende tutto da noi, come ci dice sempre il boss. Gasperini ti fa lavorare duramente, come mai mi era successo in carriera, ma poi vai in campo sempre pronto".



"Qui ho trovato l'ambiente di lavoro ideale per esprimermi al meglio. Da sempre ho l'ossessione di migliorarmi. Da esterno alto di sinistra mi trovo bene, posso variare le giocate, aiutare dietro, ripartire. Avere un gioco votato all'attacco poi aiuta tanto".



"Meglio giocare la finale di Europa League che qualificarsi per la prossima Champions, un trofeo non ha prezzo e ci sarà da divertirsi".