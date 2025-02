Lookman, dura replica a Gasperini: "È profondamente irrispettoso, mi ferisce"

AFP via Getty Images

Il giorno dopodell'dallaper mano del Bruges, Asu Instagram risponde a, che ieri sera dopo il match aveva commentato con parole molto dure l'episodio del rigore.In conferenza stampa,: "Lui è uno dei peggiori tiratori che io abbia mai visto. In allenamento ha una percentuale bassissima di realizzazione. C'erano De Ketelaere e Retegui, ma lui sull'onda dell'entusiasmo ha preso il pallone. Questa cosa non mi è piaciuta".

, in un giorno come questo, dover scrivere questa dichiarazione, soprattutto per i risultati che abbiamo raggiunto insieme come squadra e come città., anche per l'immenso lavoro e l'impegno che ho sempre profuso ogni giorno per aiutare a portare al successo questo club e gli incredibili tifosi di Bergamo".perché a mio avviso la squadra deve essere sempre protetta e deve venire prima di tutto. Per questo quello che è successo ieri sera mi fa ancora più male".

"Oltre ai nostri incredibili tifosi, anche noi come squadra stiamo soffrendo per il risultato di ieri sera.. La vita è fatta di sfide e di trasformare il dolore in forza, cosa che continuerò a fare".