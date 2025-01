Lookman ko, l'Atalanta compra un attaccante: non solo Cherki, tutti i nomi

BETO - Altro candidato per l'attacco della Dea. A Udine aveva impressionato, ma l'avventura all'Everton non è andata come ci si aspettava e può lasciare i Toffees per tornare in Italia e cercare il rilancio. Il classe 1998 è accostato anche a Torino e Roma, squadre a caccia di una nuova punta centrale, e l'Everton può lasciarlo partire in prestito con obbligo di riscatto, ma non vuole svendere e valuta il portoghese più di 10 milioni di euro.