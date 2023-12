Il tecnico spagnolo Julen Lopetegui, al momento svincolato, ha rilasciato un'intervista a Sky Sports UK, lanciando un chiaro messaggio al Manchester United, che sta affrontando un periodo di crisi e il futuro di ten Hag non è così sicuro. Di seguito le dichiarazioni:



"Per avere una prospettiva diversa, per prenderci cura della famiglia e per poter resettare anche noi stessi, dobbiamo cercare di sfruttare questo tempo. Ho cercato di guardare molte partite dal vivo, in diverse città, ma ho anche fatto molti viaggi con mia moglie: conosco tutti i castelli nel Regno Unito. Ho detto no a diverse situazioni perché mi piacerebbe restare qui in Inghilterra. Sento che il mio lavoro qui è appena cominciato, vogliamo realizzare i nostri sogni. Il modo in cui il Paese vive il calcio qui è speciale: è il miglior campionato del mondo, il campionato più competitivo del mondo, l’ambiente migliore per giocatori, allenatori e tifosi”.