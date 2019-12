Ripartire da quello spirito, ripartire da quell'abbraccio finale. È questo l'obiettivo del Napoli dopo mesi di sofferenze. Ma adesso sembra intravedersi una luce in fondo al lungo tunnel.



L'esplosione di gioia al gol dell'1-2, l'abbraccio tra tutti i ragazzi, la rabbiosa e grintosa espressione di uno dei simboli del Napoli, Callejon. Ma anche un punto di riferimento per tanti allenatori in questi anni, Lorenzo Insigne. Il talento non si discute, il rendimento dell'ultimo periodo sì. Ma Gattuso non ha intenzione di rinunciare a lui, di relegarlo in panchina. Il capitano deve giocare, deve caricarsi la squadra sulle spalle e dimostrare di che pasta è fatto.



L'abbraccio tra Gattuso e Insigne al triplice fischio è emblematico, come a voler scambiare tra loro il messaggio "Ci siamo, siamo pronti per riprenderci il Napoli tutti insieme". Sono ancora due i tasselli personali dell'attaccante italiano per rialzare definitivamente la testa, ovvero la continuità e nuovamente il gol.



Magari arriverà proprio la prossima giornata, quando la sfida sarà tra le più dure. Segnare il gol decisivo contro l'Inter, al San Paolo davanti la propria gente. Un obiettivo concreto per ​Lorenzo Insigne, leader tecnico ma non solo. È lui il rappresentante di Napoli, del Napoli e dei napoletani.