The Real Sociedad players left the pitch at halftime to standing ovations from the home crowd. Goosebumps is all I can say! pic.twitter.com/6RxamHCDvM — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) November 8, 2023

Quando diciamo "mezza squadra" non usiamo né approssimazioni, né esagerazioni: anzi, ridimensioniamo un po' la reale portata del successo della, che ieri, battendo per 3-1 il Benfica a San Sebastiàn, ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League con. E' più di metà del totale, ma il dato è impressionante se si allarga lo spettro all'intera distinta a disposizione del tecnico Imanol Alguacil:, il comune della Navarra dove è situato il centro sportivo. Non siamo ai livelli dell'Athletic Club di Bilbao, che ammette in rosa soltanto giocatori di origine, nascita o crescita calcistica basca, ma ci siamo abbastanza vicini.L'Euskal Herrìa, ovvero il "paese della gente che parla la lingua basca" ha sempre avuto un'identità fortissima: ha la propria Nazionale, ovviamente non riconosciuta dalla FIFA, la propria lingua, l'euskara, la propria bandiera, l'ikurrina, con croci bianca e verde su sfondo rosso. La Real Sociedad non è certo il più radicale dei club della regione settentrionale della Spagna (oltre all'ci sono anche l', di Pamplona, e ildi Vitoria-Gasteiz), e quel "Real" tradisce origini nobili, volute dal re Alfonso XIII all'inizio del secolo scorso, ma la storia del club è intrisa di senso di appartenenza e identità regionale. Lo dimostra l'atto ribelle del 1976, quando l'Euskal Derbia con l'Athletic venne aperto dai due capitani che tenevano l'ikurrina in barba alla repressione che continuava anche dopo la morte di Francisco Franco. Anche oggi, con al timone il baschissimo, in carica dal 2018 e alla Real Sociedad sia da giocatore sia (esclusivamente) da allenatore, dalle giovanili alla prima squadra, l'imprinting è fortissimo. E in campo la rivincita sulla sfortiuna se la prendono, frenati in passato da infortuni gravissimi e a segno ieri nell'esaltante successo contro il Benfica.Dite la verità: quante volte vi è capitato di vedere? La prestazione degli txuri-urdin (bianco-azzurri) all'Anoeta è stata da togliere il fiato:. Stiamo parlando di una squadra che in campionato fa quasi punteggio pieno (8-1-1) e che l'anno scorso è arrivata ai quarti di Champions. Invece, la Real Sociedad, partendo in quarta fascia, è agli ottavi con due giornate d'anticipo e. Con che spirito? Lo spiega, l'altro marcatore della serata trionfale di ieri, basco ma cresciuto nell'Osasuna: "La nostra è una squadra che vuole vincere ogni singola partita, ogni singola palla, ogni singolo duello". Una nota stonata? Se proprio vogliamo, il rigore sbagliato da, galiziano di scuola Celta Vigo, che ha. Le sue prime quattro...Ma saremmo ciechi se omettessimo due cose: la prima,(settima, 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), non disastroso ma neanche esaltante come il ruolino di marcia nelle notti internazionali; la seconda, il grande apporto che viene dagli, quello che manca ai cugini dell'Athletic: su tutti il giapponese Takefusa, passato dal Real Madrid, fulcro di gran parte delle azioni pericolose della sua squadra. Ma anche i britanniciil maliano, il russo di origini armene, cercato dalla Lazio in estate, l'ispano-franceseaccostato varie volte ai club italiani negli anni. E a proposito di vecchie conoscenze italiane: il portoghese ex cosa formale del Milane il nigeriano ex Romafanno entrambi parte della rosa. Ma con questo Oyarzabal, otto gol nelle ultime 10 partite, lo spazio è veramente poco...