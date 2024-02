Lorient, Bakayoko ricorda: ‘Con Gattuso arrivammo quasi alle mani, ma…’

L’ex centrocampista del Milan Timouè Bakayoko, ora al Lorient, parla così del rapporto avuto con Rino Gattuso in una intervista a L’Equipe: “Ho un bellissimo ricordo di Gattuso, che mi ha allenato prima al Milan e poi Napoli, nonostante una volta siamo arrivati quasi ​​alle mani. Ci esortava sempre a dare il massimo, i suoi discorsi ci facevano sempre bene. E' un tipo molto affettuoso, era sempre lì per te, anche per questioni extra-calcistiche".