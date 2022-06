Atterraggio all’aeroporto di Los Angeles, di corsa al California Banc Stadium per laUn primo giorno certamente da ricordare per l’ex capitano della Juventus, che nel suo primo giorno da calciatore del Los Angeles FC ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sono felice ed emozionato di essere qui. È sicuramente un nuovo capitolo della mia vita.In questa stagione non mi sono perso una partita dei Los Angeles e penso di poter offrire loro la mia esperienza. Non vedo l’ora di scendere in campo ed entrare nello spogliatoio.".Sulla scelta di Los Angeles: "voglio creare un giusto mix di esperienza ed entusiasmo che ci daranno i giovani. La squadra è fantastica, non voglio cambiare qualcosa, soltanto mettere a disposizione ciò che sono e provare a dare un contributo".Chiellini ha poi chiuso col più classico degli auspici: "Sono qui per vincere e sollevare trofei: è il mio obiettivo, è il nostro obiettivo ed è quello del club".