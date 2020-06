I Los Angeles Galaxy non mollano Javier Pastore. Intervistato da Romanews.eu, il General Manager della società di MLS Dennis Te Kloese ribadisce l'apprezzamento per il Flaco: "Al momento non è una possibilità. E’ tutto sospeso e in stand-by: Pastore è un grande giocatore, ma fin qui non c’è niente. Al momento è tutto sospeso, anche le frontiere sono chiuse".