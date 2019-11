I Los Angeles Galaxy hanno comunicato oggi di aver esercitato le opzioni sui contratti di quattro giocatori del roster del 2019. Così la rosa resta di 15, considerata l'opzione esercitata per Justin Von Steeg, Rolf Feltscher, Emil Cuello e Cristian Pavon. Restano invece senza contratto Romain Alessandrini, Daniel Steres, Bradford Jamieson IV e Zlatan Ibrahimovic. La società, contestualmente, spiega che sono aperte trattative con Alessandrini oltre che con Diego Polenta e Daniel Steres (che è tra gli altri giocatori per i quali non è stata esercitata l'opzione, che comprende Favio Alvarez, Juninho, Joao Pedro, Tomas Hilliard-Arce, Servando Carrasco, Matt Lampson e Hugo Arellano). Nessuna trattativa in corso con Zlatan Ibrahimovic.