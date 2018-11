Il presidente della Lazio Claudio Lotito, intervenuto al premio Viareggio Sport, ha risposto così alle domande sul futuro del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic: "Nel calcio di oggi è molto complicato che un calciatore possa legarsi a vita a un club, ma alla Lazio si sta bene, i nostri giocatori dimostrano grande attaccamento e forse si stanno convincendo a rimanere anche per quanto stiamo facendo a livello di infrastrutture col recente rinnovamento di Formello".



Ma quale sarà il destino del campione serbo? "Purtroppo la Lazio non ha il potenziale economico di Barcellona e Real Madrid, nel momento in cui dovessero verificarsi delle condizioni per noi e per il giocatore irripetibili, ci porremmo il problema". Milinkovic-Savic ha recentemente rinnovato il suo contratto fino a giugno 2023 ed è un giocatore con molte pretendenti tra Italia ed estero, tra cui Inter, Milan e Juventus.





