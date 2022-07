In casa Lazio il clima pare essere drasticamente cambiato rispetto a quello delle prime settimane dell'estate, quando le operazioni di mercato stentavano a decollare e l'atteggiamento dei tifosi nei confronti della squadra di Sarri - ma soprattutto del patron Lotito e del ds Tare - era piuttosto freddo, per usare un eufemismo. L'improvviso cambio di marcia e gli arrivi in rapida sequenza di Casale, Gila, Romagnoli e Luis Maximiano (dopo quelli già conclusi di Marcos Antonio e Cancellieri) ha riacceso l'entusiasmo nel ritiro di Auronzo di Cadore, nel quale è arrivato anche il presidente biancoceleste.



Che ha interagito e dialogato coi supporters presenti anche ieri pomeriggio per assistere al testo contro lo Zandegiacomo, rimarcando una situazione che ancora non lo soddisfa. "Ma gli abbonamenti quando li fate? Abbiamo costruito una grande Lazio, ora tocca a voi fare il resto. Siamo a 8500 abbonamenti, la Roma sta a 36.000". Lotito ha risposto anche ad una domanda di un tifoso sul futuro di Milinkovic-Savic: "Se lo vendo? Perché, l’ho messo in vendita?".