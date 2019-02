E' un momento delicato per la Lazio, fresca di eliminazione dall'Europa League ma ancora in corsa per un posto nella finale di Coppa Italia (martedì la semifinale d'andata contro il Milan all'Olimpico) e in lizza per quel quarto posto in campionato che significherebbe Champions League nella prossima stagione. E in un periodo così affollato di impegni di tale importanza, il patron Claudio Lotito ha deciso di ricorrere a ogni mezzo per allontanare il clima di negatività che sembra affliggere il gruppo di Simone Inzaghi, vittima di una serie di infortuni senza precedenti.



Come riferito anche da Il Messaggero, l'altro ieri al centro sportivo di Formello ha fatto la sua comparsa un prete, convocato appositamente dal presidente biancoceleste per benedire il campo di allenamento e lo spogliatoio. Un pizzico di scaramanzia, ma soprattutto tanta fede, considerato che la Lazio si era affidata a questa pratica già in altre occasioni, tra il 2009 e il 2010 e nel 2013 durante la gestione Petkovic.