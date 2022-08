ha dichiarato a margine di un evento al Centrum Palace: "Mi prendo un impegno con la popolazione molisana, perché questa regione ha bisogno di rappresentanti che ne sposino la causa, è una regione ignorata che non ha voce.Oggi per venire a Campobasso ho impiegato un sacco di tempo, ho preso atto che le strade sono quelle degli anni Sessanta e non è possibile valorizzare il territorio senza infrastrutture all'altezza."Io un paracadutato? E' vero, non conosco questo territorio, ma mi sono documentato. Non su Wikipedia perché io non uso i social e non ho nemmeno Google sul telefonino.Che invece si trova nella Regione Lazio.Lo stesso Lotito ha poi spiegato al Corriere della Sera: "Quando è nato mio nonno,, sarebbe troppo facile per me alimentare suggestioni di questo tipo. Non è così che voglio intendere il mio rapporto con i cittadini elettori.Posso dire comunque di essere a totale disposizione della collettività molisana per trovare le soluzioni migliori, ivi compreso