In occasione della presentazione della formazione femminile, che disputerà il campionato di Serie B, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato anche delle ambizioni della squadra di Inzaghi: "La Lazio è una squadra che può confrontarsi alla pari con tutti, ma lo deve dimostrare sul campo. I risultati dipendono anche da fattori imponderabili. Quanto accaduto nel derby è una dimostrazione di questo. Ma ciò è un ulteriore sprone per essere ancora più determinati e capire che solo attraverso lo spirito di gruppo, la compattezza, lo spirito di sacrificio e la determinazione, si possono raggiungere traguardi. Soprattutto attraverso il lavoro di tutti, tifoseria compresa, che deve rappresentare il dodicesimo uomo in campo".



Sull'obiettivo quarto posto: "Champions per aumentare prestigio? Dal punto di vista della credibilità la Lazio oggi ha una credibilità internazionale di alto livello, sia per il ruolo rappresentato da me nei consessi di carattere istituzionale-sportivo, sia soprattutto per quello che ha dimostrato nei comportamenti gestionali. In termini di bilancio e nel confronto con altre realtà sportive.