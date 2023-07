ha parlato rivolgendosi ai tifosi dal ritiro di Auronzo di Cadore, dandoe svelando alcuni retroscena legati a obiettivi sfumati e possibili rinforzi della Lazio. Le sue parole - riportate dal Messaggero - toccano diversi temi caldi:Il presidente della Lazio ha esordito con uno sfogo: "(riferito ai possibili acquisti, ndr.),. So già quello che devo fare,. Io dico sempre la verità, pure in Senato. Nella vita c’è chi ha la faccia e gli attributi, io ce li metto. Quando stava per saltare la società, chi ci stava? Vediamo alla fine del mercato".Facendo riferimento alle, Lotito ha dichiarato: "Ci sono, ora speriamo di prenderli, parlo sempre di cifre importanti. [...] Una volta stabilite qualità tecniche e morali lo prendiamo. In un anno solare abbiamo comprato 16 giocatori, perché siamo passati dal 352 al 433. Ora stiamo perfezionando. Abbiamo delle priorità e ci stiamo lavorando., che significa che. Ma i giocatori li devi vendere. Akpa Akpro è andato all’Empoli gratis li ha salvati, ha venduto due giocatori guadagnando 30 milioni e mi hanno chiesto me lo presti? No. Non è un supermercato".Facendo poi riferimento a, il patron laziale ha sottolineato laper l'acquisto del centrocampista polacco individuato come possibile sostituto di Milinkovic.- ha spiegato Lotito -. Nella vita bisogna fare le cose con cervello, a spendere ci vuole un minuto altrimenti. Se verrebbe? Penso di sì, io un altro l'ho già compr... (si interrompe, ndr.)"Proseguendo, Lotito ha svelato i- come Cuadrado, Bonucci e l'ultimo acquisto del Milan Okafor - chiarendo la strategia di mercato dei biancocelesti: "Abbiamo visto i giocatori, le caratteristiche che servono. Io vedo l’aspetto tecnico, del nome non mi frega niente.(Loftus-Cheek, Reijnders e Okafor, ndr.) Ci sono scelte che vanno fatte, poi mi attengo anche alle scelte degli altri."