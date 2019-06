A Malta non si discute soltanto del futuro del calcio europeo, perché in occasione dell'assemblea dell'Eca gli esponenti dei principali club avranno la possibilità di intavolare trattative di mercato o, nel caso di Juventus e Lazio, aggiornarsi su situazioni già impostate e che in questa insolita cornice potrebbero subire un'accelerata. Forse decisiva. In ballo, per esempio, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, vero e proprio pallino della società bianconera da un paio di sessioni di mercato a questa parte e ad oggi pista economicamente più percorribile rispetto a quella che conduce a Paul Pogba.



INCONTRO A MALTA - La Juventus ha dalla sua il sì del calciatore serbo e ha messo sul piatto un'offerta da 60 milioni di euro, cifra che Lotito non considera sufficiente per privarsi di una delle stelle della sua rosa. In questi giorni il patron biancoceleste soggiorna nello stesso albergo dell'omologo bianconero Andrea Agnelli e l'argomento potrebbe finire sul tavolo delle discussioni. Alla luce dell'ottimo finale di stagione, con tanto di gol decisivo nella finale di Coppa Italia, Milinkovic-Savic ha una valutazione di circa 90 milioni nella testa di Lotito, che potrebbe trovare un alleato "inaspettato" in questa partita di mercato per l'ex Genk. OCCHIO A LEONARDO - La stampa francese considera infatti imminente il ritorno al Paris Saint Germain come responsabile dell'area tecnica dell'ex Milan Leonardo, pronto a riprendersi l'incarico abbandonato nel 2013 per sostituire il ds portoghese Antero Henrique. E non è un mistero che tra i pallini del dirigente brasiliano ci sia proprio il calciatore della Lazio, trattato invano la scorsa stagione in rossonero. Il PSG ha l'esigenza di individuare un rinforzo di spessore in mezzo al campo per sostituire il partente Rabiot e il nome di Milinkovic-Savic è assolutamente da iscrivere nella lista. Un inserimento che rischia di complicare i piani della Juventus e fare la felicità di Lotito, che sogna già un'asta a colpi di milioni.