Il presidente della Lazio Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno (3 giorni prima dalla scadenza della procedura di iscrizione al campionato di Serie A) per vendere la Salernitana o la Lazio, pena la non ammissione al campionato: lo ha stabilito il Consiglio federale riunito oggi a Roma, riconoscendo all’attuale proprietà del club campano altri 14 giorni in più per definire la cessione rispetto a quanto previsto dall’articolo 16 bis delle Noif, che vieta il possesso di più di una società in capo allo stesso soggetto



LA SALERNITANA RISCHIA L'ESCLUSIONE - Se non verrà ceduta una delle due società, la Salernitana, in quanto club sopravvenuto, la cui promozione in Serie A ha fatto scattare il conflitto di interessi, non si potrà iscrivere al campionato di Serie A.