Lazio in ritiro a Formello dopo il 4-1 subito a Verona. La società ha deciso di blindare la squadra nel centro sportivo per preparare la settimana di impegni tra la Fiorentina e la trasferta di Bergamo, con il presidente Claudio Lotito furioso per quanto accaduro oggi alla squadra di Sarri.



LE PAROLE DI IMMOBILE - Il capitano Ciro Immobile ha confermato: “Quando si subisce una sconfitta così è buono che giochi subito. Hai voglia di cancellarla e dimostrare che è solo una caduta e vuoi rialzarti subito. Ti aiuta con il morale e ti fa guardare avanti con fiducia. La società ha deciso per il ritiro quindi questo tempo lo sfrutteremo insieme”



LE PAROLE DI SARRI - In conferenza stampa, poi, Sarri aggiunge: "Il ritiro? Sono inaccettabili certe prestazioni dopo aver mostrato competitività in gare come quelle contro Roma e Inter. E' un'analisi da fare a livello collettivo e individuale, ognuno deve guardarsi dentro e capire cosa succede. La faremo noi come staff e infatti si sta parlando con Tare di andare in ritiro per cercare di capire cosa c'è nella testa di tutti. Queste sono partite in cui è difficile avere un'idea anche di quelle che sono le prestazioni individuali: c'è poco da salvare, abbiamo fatto il contrario di quello che avevamo programmato, abbiamo perso lucidità".