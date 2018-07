Lotito porta i rinnovi. Dopo l'arrivo del ds Tare, manca solo Claudio Lotito nella sede del ritiro della Lazio, ad Auronzo di Cadore. Il presidente porterà con sé due rinnovi, come riporta il Corriere dello Sport: Immobile e Radu sono in attesa del n.1 biancoceleste. Per l'attaccante potrebbe esserci pronto un passaggio dagli attuali 2,2 milioni a stagione più bonus ad una base fissa di 3 milioni (sarebbe l'ingaggio record dell'era Lotito) senza proloungamento della scadenza contrattuale, fissata al 2022. Un vero e proprio premio per un rendimento monstre. Per quanto riguarda Stefan Radu, ha rifiutato l'approccio del Fenerbahce, vorrebbe rimanere a vita alla Lazio. Potrebbe prolungare il proprio contratto fino al 2021 e godere di un ritocco all'ingaggio.