Un'altra sconfitta, con un altro pesante passivo, a pochi giorni dall'esordio in Champions League:. Il 3-0 incassato a Genova dalla Sampdoria ha fatto suonare più di un campanello d'allarme tra i biancocelesti,. Un rendimento decisamente lontano dalle aspettative e che ha riacceso dissapori ereditati dal finale della scorsa stagione: da una partee un mercato ritenuto incompleto, dall'altra il presidentee quel crollo post lockdown mai accettato del tutto.- Due posizioni distanti quelle di tecnico e presidente, diametralmente diverse nella valutazione della campagna acquisti nell'ultima finestra estiva.per dare un'altra alternativa a Immobile, Fares a sinistra,come vice-Strakosha,eda centrocampo,per puntellare la difesa. E proprio la retroguardia è il principale pomo della discordia,. Difesa ma non solo, perché anche gli innesti in mezzo al campo non rispondono alle attese e non danno garanzie adeguate come rincalzi dei titolari Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Mercato quindi sotto accusa, un nuovo punto di scontro che arriva dopo la tensione già accumulata nei mesi post lockdown: sei sconfitte alla ripresa del campionato, che avevano fatto precipitare i biancocelesti dal secondo posto (primi rivali scudetto della Juventus) al quarto alle spalle di Inter e Atalanta,- Vecchie e nuove ruggini, monta la tensione e sebbene non ci siano segnali di imminente rottura, resta da monitorare la situazione relativa al rinnovo di Inzaghi, in scadenza al termine della stagione. Tare ha rassicurato nelle scorse settimane dicendo che non ci saranno problemi,. E nei prossimi giorni arriva un'altra sfida delicata e da non fallire:, tre vittorie e una sconfitta in trasferta nelle prime quattro di Bundesliga. L'occasione per spazzare via le nubi, ma anche un pericolo perché un'altra debacle potrebbe aggravare ulteriormente una situazione che in casa Lazio si fa sempre più tesa.